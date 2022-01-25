В Йемене от COVID-19 погибли сотрудники ООН

С целью объективной оценки эпидемиологической ситуации в Йемене, в страну была направлена группа сотрудников ООН. Как сообщила вчера местная газета Asharq Al-Awsat, члены гуманитарной миссии инфицировались коронавирусом во время нахождения в стране. К сожалению, семеро из них скончались от полученных осложнений.

Отмечается, что еще десятки сотрудников организации, пребывающих в арабской стране в рамках гуманитарных программ, инфицированы новым COVID-19.

По официальным данным, в Йемене зафиксировано 1999 случаев коронавируса, из них 576 закончились смертью и 1209 - выздоровлением.

Однако, по сведениям ООН, власти Йемена проводят недостаточное количество тестов, вследствие чего данные об эпидситуации в стране не совсем объективны. На самом деле в стране могут быть десятки тысяч случаев COVID-19.

Как сообщалось, ранее ООН назвала Йемен страной с самой высокой в мире смертностью от коронавируса. Так, в городе Аден до 17% заразившихся умирают от последствий COVID-19.