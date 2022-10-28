В Изюме планируют переименовать улицы и площади

16:08 28 октября Киев, Украина





Об этом сообщил заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин. Изюме начали процедуру переименования улиц и площадей, предоставив им имена украинских героев и почтив дружественные нации.Об этом сообщил заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин.

"Мы начинаем процедуру переименования улиц и площадей Изюма. Такое поручение получила топонимическая комиссия города от главы городской военной администрации. Нарративы типа "аааааааааа! больше нечем им заняться, лучше бы... (далее варианты под дудку кремлевской пропаганды)" не принимаются! Возрождение нашего города мы начнем с умывания его лица. Чтобы амбициозные инфраструктурные проекты разворачивались не на всяких там "красно / революции / пушкинских / толстых / московских / пролетарских", а на улицах Мазепы, Бандеры, Коновальца, Шухевича, Стуса и сегодняшних героев, которые защищают независимость нашей Украины. Так будет",- рассказал Мацокин.

Мацокин пригласил всех неравнодушных к широкой дискуссии. Он предложил писать свои предложения в Facebook, в месседжерах и Telegram-каналах.