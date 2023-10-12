В Израиле число погибших украинцев достигло семи, девять считаются пропавшими без вести

14:21 12 октября Киев, Украина

Число погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел.
 
Об этом утром 12 октября сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Девять граждан получили ранения разной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших.
 
Кроме того, представитель сообщил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.
"Дипломаты готовят на субботу, 14 октября, первый эвакуационный рейс в Румынию. Работаем над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали будут направлены гражданам, предоставившим свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве", — сообщил Николенко.
Около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. В то же время из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.
"МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины, прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее извлечь наших людей", — говорится в сообщении.