В Израиле число погибших украинцев достигло семи, девять считаются пропавшими без вести

14:21 12 октября Киев, Украина

Число погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел.





Девять граждан получили ранения разной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с Об этом утром 12 октября сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.Девять граждан получили ранения разной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших.

Кроме того, представитель сообщил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.

"Дипломаты готовят на субботу, 14 октября, первый эвакуационный рейс в Румынию. Работаем над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали будут направлены гражданам, предоставившим свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве", — сообщил Николенко.

Около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. В то же время из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.