В Израиле число погибших украинцев достигло семи, девять считаются пропавшими без вести

Число погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел.
Об этом утром 12 октября сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Девять граждан получили ранения разной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших.
Девять граждан получили ранения разной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших.
Кроме того, представитель сообщил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.
Около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. В то же время из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.
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