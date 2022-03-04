В июле Минсоцполитики планирует запустить в работу единый социальный реестр

09:27 04 Июнь Киев, Украина

На июнь в Министерстве социальной политики запланировано тестирование единого социального реестра, в котором содержится исчерпывающая информация о социальном статусе граждан Украины.

Об этом в интервью журналистам перед началом заседания Верховной Рады рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, это глобальный документ.
"Мы хотим перейти на единый социальный реестр, где будет все обо всех – все социальные статусы, предоставляемая социальная поддержка, то есть все, что нужно для выработки социальной политики будет в этом документе. Все должно быть в этом реестре. Отдельный не нужно создавать. Необходимо строить единый социальный реестр. Мы в июне уже будем его пилотировать. Если нам все удастся, то уже в июле мы покажем обществу, как работает такая система", - подчеркнула министр.