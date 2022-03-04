В июле Минсоцполитики планирует запустить в работу единый социальный реестр

На июнь в Министерстве социальной политики запланировано тестирование единого социального реестра, в котором содержится исчерпывающая информация о социальном статусе граждан Украины.

"Мы хотим перейти на единый социальный реестр, где будет все обо всех – все социальные статусы, предоставляемая социальная поддержка, то есть все, что нужно для выработки социальной политики будет в этом документе. Все должно быть в этом реестре. Отдельный не нужно создавать. Необходимо строить единый социальный реестр. Мы в июне уже будем его пилотировать. Если нам все удастся, то уже в июле мы покажем обществу, как работает такая система", - подчеркнула министр.