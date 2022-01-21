В ивано-франковских школах будут учить стрелять из пневматического оружия

09:47 21 Январь Киев, Украина

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал старт учений по стрельбе из пневматического оружия при ивано-франковских школах. Первыми будут учиться работники мэрии, а затем пригласят местных жителей. Решение об учебе по стрельбе было принято на заседании исполкома.

«На базе тиров учебных заведений начинаем учебно-тренировочные стрельбы из пневматического оружия. Приняли такое решение в исполкоме. И начнем с наших работников исполкома, руководителей департаментов, а затем будем привлекать жителей города», – сообщил Руслан Марцинкив.

Также городской голова Ивано-Франковска предложил устроить учебу по оказанию первой медицинской помощи. По его словам, даже если не будет войны, такие знания и навыки понадобятся.

Отметим, что в начале декабря для школ Ивано-Франковской общины приобрели полсотни пневматических винтовок. Учат из них стрелять во время предмета «Защита Украины», который преподают для учащихся, начиная с 7 класса. По словам городского головы Руслана Марцинкива, в учебных заведениях города планируют ежегодно открывать 2-3 тира.