В Ивано-Франковске можно приобрести сертификат на "именное" дерево

Об этом сообщил Ивано-Франковский мэр Руслан Марцинкив.

По его информации, в этом году город украсят 300 деревьев, 2000 кустарников и 299 вазонов.

«Бегонии, петунии, гортензии и другие яркие цветы будут пестреть в Ивано-Франковске, когда придет тепло. А еще радует, что новыми деревьями со всего мира пополняется «сад» Парка Шевченко. Только на прошлой неделе в рамках программы «Памятное дерево» судебная охрана высадила там 10 кедров», - отметил мэр Ивано-Франковска.