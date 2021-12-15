В Ивано-Франковске можно приобрести сертификат на "именное" дерево
14:05 07 Апрель Киев, Украина
В Ивано-Франковске
, каждый желающий может внести вклад в благоустройство города, приобретя подарочный сертификат на высадку дерева в парке Шевченко.
Об этом сообщил Ивано-Франковский мэр Руслан Марцинкив.
«В настоящее время более 800 квадратных метров франковской земли засажены цветами. И в этом году в бюджет заложили 3 миллиона гривен на озеленение. К тому же каждый желающий может приобрести подарочный сертификат на высадку своего дерева.»,
- сообщил Марцинкив.
По его информации, в этом году город украсят 300 деревьев, 2000 кустарников и 299 вазонов.
«Бегонии, петунии, гортензии и другие яркие цветы будут пестреть в Ивано-Франковске, когда придет тепло. А еще радует, что новыми деревьями со всего мира пополняется «сад» Парка Шевченко. Только на прошлой неделе в рамках программы «Памятное дерево» судебная охрана высадила там 10 кедров», - отметил мэр Ивано-Франковска.
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