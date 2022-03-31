В Ивано-Франковске изымут книгу-комикс об однополых отношениях - она подрывает институт семьи

10:45 05 июля Киев, Украина

Книга-комикс американского автора Кейти О Нил "Принцесса + принцесса: долго и счастливо" в количестве 49 экземпляров, будет изъята из городских и областных библиотек Ивано-Франковска . Причина изъятия - пропаганда однополых отношений, которые подрывают представления о семье среди самых маленьких читателей.

Об этом 1 июля заявила заместитель начальника управления культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации Мирослава Корнелюк, сообщает Zaxid.net.

"Нам поступило письмо о книге "Принцесса + принцесса". Мы уже знаем, сколько экземпляров в наших библиотеках. Мы действительно их распространили по всем библиотекам, немного – по одной, по две в каждой [библиотеке]. Сейчас мы изымаем эти книги. Мы отреагировали на письмо", – сказала Корнелюк на заседании депутатской комиссии по вопросам культуры.

Изъять планируют 46 экземпляров книг, которые были закуплены за средства госбюджета. Решение об изъятии этой книги приняла Ивано-Франковская облгосадминистрация после обращения представителей христианских общин города и заместителя председателя областного объединения "Просвіта" Михаила Сички. В обоих обращениях указывалось, что книга "Принцесса + принцесса" якобы подрывает институт семьи в Украине.



Закупку книги-комикса провели еще в начале года. Всего Министерство культуры Украины и Украинский институт книги приобрели 1240 экземпляров этой книги. Книга рекомендована для детей от пяти лет, в ней описаны отношения между двумя девушками, которые завершаются их свадьбой.



В комментарии Zaxid.net Михаил Сичка заявил, что эту книгу якобы закупили не из-за художественной ценности, а потому, что она пропагандирует нетрадиционные отношения.



"Поэтому мы против того, чтобы такую книгу за государственный счет распространяли в библиотеках. Такие книги провоцируют конфликт в обществе. Я против того, чтобы за государственные деньги провоцировать конфликт. По моему мнению, государство другое должно пропагандировать, и когда покупают такие книги, должны посоветоваться с общественностью", – говорит Сичка.



В то же время тренер по половому воспитанию Ольга Новак, комментируя изданию решение Ивано-Франковской ОГА об изъятии книги, отрицает, что книга подрывает понятие традиционной семьи, а такое решение чиновников называет дискриминационным.