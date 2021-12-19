В Италии, в День памяти жертв Голодомора, украинская община покажет фильм «Горькая жатва»

В Италии, в городе Варезе, в День Памяти Жертв Голодомора 28 ноября состоится показ киноленты «Горькая жатва».

«В память о трагической странице нашей истории украинская община города Varese, на севере Италии, организует просмотр фильма «Горькая жатва», канадского режиссера украинского происхождения Джорджа Менделюка», — сообщают представители украинской общины в Италии.

«Голодомор – это большая трагедия, геноцид украинского народа о которой мало знают и говорят в мире. Речь идет о гибели миллионов украинцев, которая вызвана политикой Сталина в 1930-х годах», — рассказывает украинская община.

Для советской власти плодородная Украина, которую называли «житницей Европы», была страной, которую пытались использовать в своих целях, страной которую хотели эксплуатировать. В Украине, в результате Голодомора в 1932–1933 годах, потери человеческих жизней превышают 4 млн человек.

Мероприятие состоится при содействии и участии Генерального Консульства Украины в Милане и Апостольского Экзархата для украинцев – католиков византийского обряда в Италии.

Просмотр фильма «Горькая жатва» состоится в 11.45, 28 ноября 2021 года по адресу: Varese, via Giuseppe Bernascone, 13 (кинозал Multisala Impero(www.multisalaimpero.com)).