В Италии создали атлас блюд украинской кухни с продуктами, которые могут исчезнуть

«Сначала советская власть уничтожила ее [традиционную украинскую пищу ] и подменила своей. А потом, после развала Союза, мы потеряли свою пищу среди массы иностранных продуктов и чужих блюд», – добавил во втором предисловии украинский повар Евгений Клопотенко.