В Италии создали атлас блюд украинской кухни с продуктами, которые могут исчезнуть

17:02 13 января Киев, Украина

Итальянский университет гастрономических наук выпустил атлас «Ковчег вкуса в Украине» из более чем 80 видов блюд и продуктов, которые могут исчезнуть. В скором времени планируют издать и второй том атласа.

Так, на грани исчезновения находится груша лимонка, опишнянская слива, полынное вино, нежинский огурец и другие.

В атласе описаны также блюда, их история, способ приготовления и место в Украине, где обычно их готовили.

В список также вошли животные, рыбы и насекомые, питающиеся продуктами на грани исчезновения. Это медоносные карпатские пчелы, белоголовые украинские коровы или миргородские серые гуси.
«Сначала советская власть уничтожила ее [традиционную украинскую пищу ] и подменила своей. А потом, после развала Союза, мы потеряли свою пищу среди массы иностранных продуктов и чужих блюд», – добавил во втором предисловии украинский повар Евгений Клопотенко.
Атласы «Ковчег вкуса» создают с 2017-го в рамках движения Slow Food, основанного в 1989 году. Цель – предотвратить исчезновение местных пищевых культур и противодействовать «быстрому питанию».