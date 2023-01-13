В Италии создали атлас блюд украинской кухни с продуктами, которые могут исчезнуть

Итальянский университет гастрономических наук выпустил атлас «Ковчег вкуса в Украине» из более чем 80 видов блюд и продуктов, которые могут исчезнуть. В скором времени планируют издать и второй том атласа.
Так, на грани исчезновения находится груша лимонка, опишнянская слива, полынное вино, нежинский огурец и другие.
В атласе описаны также блюда, их история, способ приготовления и место в Украине, где обычно их готовили.
В список также вошли животные, рыбы и насекомые, питающиеся продуктами на грани исчезновения. Это медоносные карпатские пчелы, белоголовые украинские коровы или миргородские серые гуси.
Так, на грани исчезновения находится груша лимонка, опишнянская слива, полынное вино, нежинский огурец и другие.
В атласе описаны также блюда, их история, способ приготовления и место в Украине, где обычно их готовили.
В список также вошли животные, рыбы и насекомые, питающиеся продуктами на грани исчезновения. Это медоносные карпатские пчелы, белоголовые украинские коровы или миргородские серые гуси.
Атласы «Ковчег вкуса» создают с 2017-го в рамках движения Slow Food, основанного в 1989 году. Цель – предотвратить исчезновение местных пищевых культур и противодействовать «быстрому питанию».
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