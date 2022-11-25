В Испании покажут картины украинских художников, вывезенные за несколько часов до ракетного обстрела

12:42 25 ноября Киев, Украина

29 ноября в Испании откроется выставка украинского авангарда "В глазах бури: Модернизм в Украине, 1900-1930-е годы". Картины для экспозиции успели вывезти из Киева незадолго до ракетного удара 15 ноября.

Об этом сообщило издание Artnet News.



На выставке будут представлены 69 работ 26 авторов. Полотна были доставлены из Национального художественного музея Украины, Музея театра, музыки и кино Украины и частных коллекций. Она откроет серию передвижных выставок, направленных на популяризацию и защиту культурного

наследия Украины в условиях продолжающейся войны.

Среди прочих на экспозиции будут представлены "Инвалиды" Анатолия Петрицкого, "Три женские фигуры" Александры Экстер, "Правка пыль" Александра Богомазова, "В Киеве" Семена Йоффе и графические произведения Василия Ермилова.

Избранные работы, часть из которых никогда не была представлена широкой публике, являются хроникой развития украинского авангардного искусства первых десятилетий 20-го века, в котором исследовались фигуративное искусство, футуризм и конструктивизм.



Директор Национального художественного музея Юлия Литвинец в комментарии для издания Bird in Flight сказала, что выставку начали готовить еще в феврале. Эти полотна были созданы в 1937-1939 годах и должны были быть уничтожены, потому что советские власти определили эти картины как произведения формалистов, националистов и врагов народа.



Выставка организована мадридским Национальным музеем Тиссен-Борнемиса при поддержке инициативы "Музеи для Украины", созданной игроками мирового искусства с целью защиты культурного наследия страны. Она откроется 29 ноября видеообращением Президента Украины

Владимира Зеленского.



Выставка продлится до апреля, а затем переедет в немецкий Кельн. В таком странствующем режиме она будет продолжаться до конца 2023 года.



