10:53 26 августа Киев, Украина

В Ирпене установили первый в Украине памятник силам территориальной обороны.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"В честь воинов-добровольцев, которые первыми стали на оборону города Ирпень и сделали все, чтобы выгнать врага с севера Киевщины - городские власти установили первый в Украине памятный знак силам территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вместе победим!" - сказано в сообщении.

Как известно, Ирпень был почти разрушен россиянами. В первые дни войны город преимущественно защищали силы терробороны. Таким образом оккупанты не смогли приблизиться к Киеву.