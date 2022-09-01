В Ирпене установили первый в Украине памятник силам территориальной обороны
10:53 26 августа Киев, Украина
В Ирпене установили первый в Украине памятник силам территориальной обороны.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"В честь воинов-добровольцев, которые первыми стали на оборону города Ирпень и сделали все, чтобы выгнать врага с севера Киевщины - городские власти установили первый в Украине памятный знак силам территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вместе победим!" - сказано в сообщении.
Как известно, Ирпень был почти разрушен россиянами. В первые дни войны город преимущественно защищали силы терробороны. Таким образом оккупанты не смогли приблизиться к Киеву.
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