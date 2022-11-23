В Ирпене строят дома по новой технологии, которая уменьшает время строительства вдвое

В Ирпене для людей, лишившихся жилья, возводят дома по инновационной технологии, которая уменьшает время строительства вдвое, сообщил мэр города Александр Маркушин.
Соглашение о строительстве подписали с одесским предприятием, работающим по строительной технологии, разработанной украинскими инженерами.
Соглашение о строительстве подписали с одесским предприятием, работающим по строительной технологии, разработанной украинскими инженерами.
Первое здание в Ирпене по технологии Well-being ConTech построят бесплатно. Квартиры в нем получат потерявшие свое жилье ирпенцы. Чтобы упростить и удешевить логистику, предприятие построит в нашем городе свой завод, добавил Маркушин.
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