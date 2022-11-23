В Ирпене строят дома по новой технологии, которая уменьшает время строительства вдвое

12:15 23 ноября Киев, Украина

В Ирпене для людей, лишившихся жилья, возводят дома по инновационной технологии, которая уменьшает время строительства вдвое, сообщил мэр города Александр Маркушин.



Соглашение о строительстве подписали с одесским предприятием, работающим по строительной технологии, разработанной украинскими инженерами.

«Well-being ConTech – это технология скоростного строительства качественного и сравнительно недорогого жилья. Она заключается в том, что предварительно все элементы дома производятся на заводе, а затем быстро собираются на стройплощадке. При этом элементы, например стены тщательно готовятся к дальнейшему использованию – их утепляют и делают все нужные отверстия для коммуникаций», – рассказал Александр Маркушин.

Первое здание в Ирпене по технологии Well-being ConTech построят бесплатно. Квартиры в нем получат потерявшие свое жилье ирпенцы. Чтобы упростить и удешевить логистику, предприятие построит в нашем городе свой завод, добавил Маркушин.