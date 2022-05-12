В Ирпене снесут 37 многоэтажных домов

37 многоквартирных домов в Ирпене придется снести.
Об этом сказал городской голова Александр Маркушин на заседании горисполкома в четверг.
По его словам, таких домов будет больше.
Также полностью или частично уничтожено до 2000 частных домов.
Людям, которым негде жить, пока предлагают жить в местных лагерях отдыха. Кроме того, "Укрзалізниця" пообещала выделить для проживания пассажирский поезд на 150-200 человек.
Людям, которым негде жить, пока предлагают жить в местных лагерях отдыха. Кроме того, "Укрзалізниця" пообещала выделить для проживания пассажирский поезд на 150-200 человек.
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