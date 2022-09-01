В Ирпене открыли памятный знак в честь бойцов территориальной обороны

В Ирпене открыли памятный знак, посвященный бойцам территориальной обороны (ТРО), защитившим город во время полномасштабного вторжения россии, сообщил городской голова Александр Маркушин.
По его словам, в ходе оккупации города погибли 38 защитников Ирпеня.
По его словам, в ходе оккупации города погибли 38 защитников Ирпеня.
Ущерб инфраструктуры города Ирпеня от войны составляет 25,3 миллиарда гривен (почти 922 миллиона долларов). За время оккупации в Ирпене повреждена почти половина сооружений – 10,5 тысячи зданий, из которых 2501 полностью или сильно разрушена.
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