В интернате на Николаевщине девочек-подростков заставляют делать аборт

В общеобразовательной школе-интернат-лицее I-III ступеней в Николаевской области в отношении воспитанников применяют физические наказания и принуждают девочек-подростков делать аборты.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Одна из воспитанниц заведения призналась, что руководство заставило ее избавиться от беременности. При этом девушке угрожали и обещали "помочь".
Ученица призналась, что подобные случаи происходили в интернате и ранее. Она также рассказала о домогательствах воспитателей-мужчин к несовершеннолетним девочкам и о применении к подросткам физического насилия, на которое "никак не реагируют".
Скандал начался после публикации в Facebook представителя Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Павла Шульги. Он написал о беременности 16-летней воспитанницы интерната, которая "оказалась в изоляторе заведения, где принудительно принимала абортивные медицинские препараты". А на следующий день, по словам Шульги, девочку доставили в медучреждение "для проведения операции (процедуры искусственного прерывания беременности)".
Добавим, что по факту принудительного аборта правоохранители открыли уголовное производство. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии