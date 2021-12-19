В интернате на Николаевщине девочек-подростков заставляют делать аборт

14:12 13 Апрель Киев, Украина

В общеобразовательной школе-интернат -лицее I-III ступеней в Николаевской области в отношении воспитанников применяют физические наказания и принуждают девочек-подростков делать аборты

Об этом говорится в сюжете ТСН.



Одна из воспитанниц заведения призналась, что руководство заставило ее избавиться от беременности. При этом девушке угрожали и обещали "помочь".



Ученица призналась, что подобные случаи происходили в интернате и ранее. Она также рассказала о домогательствах воспитателей-мужчин к несовершеннолетним девочкам и о применении к подросткам физического насилия, на которое "никак не реагируют".



Скандал начался после публикации в Facebook представителя Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Павла Шульги. Он написал о беременности 16-летней воспитанницы интерната, которая "оказалась в изоляторе заведения, где принудительно принимала абортивные медицинские препараты". А на следующий день, по словам Шульги, девочку доставили в медучреждение "для проведения операции (процедуры искусственного прерывания беременности)".



Добавим, что по факту принудительного аборта правоохранители открыли уголовное производство. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.