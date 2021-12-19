В Хмельницком усиливают карантинные меры

18:09 26 Март Киев, Украина

Городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантинные меры в Хмельницком с понедельника, 29 марта.

Ученики 5-11 классов переходят на дистанционную форму обучения, а 1-4 классы могут посещать образовательные учреждения, сообщает местное издание Независимый общественный портал.

Без изменений продолжат работу детские сады города.

Вводится запрет на: