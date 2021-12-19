В Хмельницком усиливают карантинные меры

18:09 26 Март Киев, Украина

Городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантинные меры в Хмельницком с понедельника, 29 марта.
 
Ученики 5-11 классов переходят на дистанционную форму обучения, а 1-4 классы могут посещать образовательные учреждения, сообщает местное издание Независимый общественный портал.
 
Без изменений продолжат работу детские сады города.
 
Вводится запрет на:
  • прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, в том числе расположенных в ТРЦ;
  • работу после 22:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов (можно на "вынос");
  • работу кружков в учреждениях всех форм собственности, исключение - организация работы кружков в дистанционном режиме.