В Хмельницком усиливают карантинные меры

Городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантинные меры в Хмельницком с понедельника, 29 марта.
Ученики 5-11 классов переходят на дистанционную форму обучения, а 1-4 классы могут посещать образовательные учреждения, сообщает местное издание Независимый общественный портал.
Без изменений продолжат работу детские сады города.
Вводится запрет на:
- прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, в том числе расположенных в ТРЦ;
- работу после 22:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов (можно на "вынос");
- работу кружков в учреждениях всех форм собственности, исключение - организация работы кружков в дистанционном режиме.
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