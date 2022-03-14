18:06 14 июня Киев, Украина

В Хмельницком состоится ежегодный молодежный фестиваль «My Fest». На главной сцене выступят молодые исполнители, среди которых разыграют съемки клипа.





Об этом говорится на странице мероприятия в Фейсбуке.

«Молодежный фестиваль My FEST-2021 состоится 19-20 июня в парке «Молодежный», вход свободный. My FEST - это интеграция молодежи города в социокультурную среду, качественная коллаборация отдыха и интерактивного обучения, привлечение внимания горожан к состоянию окружающей среды, формирование мощного художественного кластера города», - информируют организаторы.

Отмечается, что на сцене фестиваля пройдет розыгрыш сертификата на съемку клипа среди молодых хмельницких исполнителей, состоится вручение премий городского головы активной молодежи города, а также запланировано совместное выступление местного артиста «Шугар» с известным хип-хоп исполнителем.



Кроме того, в программе фестиваля - лазерное шоу на Острове любви, мастер-класс по конному спорту на пляже, заплыв-марафон вокруг Острова любви, богатырские игры с участием Василия Вирастюка, фитнес-вечеринка.