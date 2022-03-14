В Хмельницком состоится ежегодный молодежный фестиваль «My Fest». На главной сцене выступят молодые исполнители, среди которых разыграют съемки клипа.
Об этом говорится на странице мероприятия в Фейсбуке.
Отмечается, что на сцене фестиваля пройдет розыгрыш сертификата на съемку клипа среди молодых хмельницких исполнителей, состоится вручение премий городского головы активной молодежи города, а также запланировано совместное выступление местного артиста «Шугар» с известным хип-хоп исполнителем.
Кроме того, в программе фестиваля - лазерное шоу на Острове любви, мастер-класс по конному спорту на пляже, заплыв-марафон вокруг Острова любви, богатырские игры с участием Василия Вирастюка, фитнес-вечеринка.
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