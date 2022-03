В Хмельницком пройдет фестиваль джазовой музыки Джаз-фест Подолье

В Хмельницком 11 и 12 июня на стадионе «Подолье» пройдет праздник джазовой музыки "Джаз-Фест Подолье".Вход для всех желающих будет свободным, говорится на странице мероприятия в Фейсбуке.Организаторы анонсируют выступления Dennis Adu Big Band, Roland Abreu & The Cuban Latin Jazz, ManSound, Focusyear Band 2, Paul Komolafe, Julia Shved & Shockolad, Big Band Национального президентского оркестра, проекта Алексея Боголюбова «Travelling to the centre of Europe».