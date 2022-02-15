В Хмельницком планируют модернизировать систему оповещения

10:00 15 Февраль Киев, Украина

В Хмельницком проходят проверки мест для укрытия и систем оповещения. Сейчас в городе работает 20 электросирен. Также есть 134 громкоговорителя в учебных заведениях и торгово-развлекательных центрах. В планы на 2022 год входит модернизация существующей системы связи и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

"Программой гражданской защиты на этот год предусмотрено 800 тысяч гривен. В настоящее время с "Хмельницкинфоцентром" разрабатывается вопрос создания рабочего места в городском совете и подключение объектовых систем и электросирен к этому рабочему месту. В прошлом году была установлена электросирена в микрорайоне Дубово. Также было восстановлено две сирены - на издательстве "Подолье" на проспекте Мира и на заводе "Нива", - сказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданского населения Юрий Корева.

С начала года продолжаются проверки укрытий в Хмельницком. Всего в Хмельницкой ОТГ около 600 простых защитных сооружений. Уже обследовали 173 хранилища.



Также в городе 69 защитных сооружений на местных предприятиях. Из них 11 являются коммунальными, большинство из которых находятся в пригодном состоянии. Еще 6 специализированных укрытий оборудованы противорадиационной защитой.