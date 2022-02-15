В Хмельницком планируют модернизировать систему оповещения

В Хмельницком проходят проверки мест для укрытия и систем оповещения. Сейчас в городе работает 20 электросирен. Также есть 134 громкоговорителя в учебных заведениях и торгово-развлекательных центрах. В планы на 2022 год входит модернизация существующей системы связи и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.
С начала года продолжаются проверки укрытий в Хмельницком. Всего в Хмельницкой ОТГ около 600 простых защитных сооружений. Уже обследовали 173 хранилища.
Также в городе 69 защитных сооружений на местных предприятиях. Из них 11 являются коммунальными, большинство из которых находятся в пригодном состоянии. Еще 6 специализированных укрытий оборудованы противорадиационной защитой.
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