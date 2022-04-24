В Херсонском университете объяснили причину появления медуз в Азовском море

19:06 23 июля Киев, Украина

Сегодняшняя ситуация с медузами в Азовском море была зафиксирована 40 и 50 лет назад. Рост количества медуз ученые объясняют увеличением концентрации соли в море.

Об этом заявил профессор Херсонского государственного университета Игорь Пилипенко.

"Это процесс, связанный с ростом солености Азовского моря, такое происходило в семидесятые, в восьмидесятые годы прошлого века, и снова происходит сейчас. Увеличивается соленость моря - улучшаются условия для развития медуз. А уровень солености связан с многолетним уменьшением стока рек Дона и Кубани", - сказал Пилипенко.