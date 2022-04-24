В Херсонском университете объяснили причину появления медуз в Азовском море

19:06 23 июля Киев, Украина

Сегодняшняя ситуация с медузами в Азовском море была зафиксирована 40 и 50 лет назад. Рост количества медуз ученые объясняют увеличением концентрации соли в море.
 
Об этом заявил профессор Херсонского государственного университета Игорь Пилипенко.
"Это процесс, связанный с ростом солености Азовского моря, такое происходило в семидесятые, в восьмидесятые годы прошлого века, и снова происходит сейчас. Увеличивается соленость моря - улучшаются условия для развития медуз. А уровень солености связан с многолетним уменьшением стока рек Дона и Кубани", - сказал Пилипенко.
Он добавил, что специфика Азовского моря состоит в том, что это лиман Дона и Кубани, соответственно море зависит от гидрологического режима этих рек.

В связи с этим, подчеркнул ученый, все механизмы решения проблемы - на территории России, где формируется основная масса пресной воды, создающей водный режим Азовского моря.

В свою очередь на территории Украины в Азовское море впадает ограниченное количество рек - они имеют совокупный годовой сток около 4 кубических километров, тогда как совокупный сток пресной воды с территории России составляет 35-40 кубических километров в год.

Как подчеркнул Пилипенко, повышение популяции медуз - это проблема не только для курортного отдыха. Ситуация катастрофически сокращает пищевую базу для рыб, которые также питаются планктоном.Чтобы медуз было меньше, надо, чтобы в море было больше рыбы, потребляющей планктон. Ученый пояснил, что необходимо не зарыбление, а ограничение вылова рыбы.