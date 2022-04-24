В Херсонском университете объяснили причину появления медуз в Азовском море

Сегодняшняя ситуация с медузами в Азовском море была зафиксирована 40 и 50 лет назад. Рост количества медуз ученые объясняют увеличением концентрации соли в море.
Об этом заявил профессор Херсонского государственного университета Игорь Пилипенко.
Он добавил, что специфика Азовского моря состоит в том, что это лиман Дона и Кубани, соответственно море зависит от гидрологического режима этих рек.
В связи с этим, подчеркнул ученый, все механизмы решения проблемы - на территории России, где формируется основная масса пресной воды, создающей водный режим Азовского моря.
В свою очередь на территории Украины в Азовское море впадает ограниченное количество рек - они имеют совокупный годовой сток около 4 кубических километров, тогда как совокупный сток пресной воды с территории России составляет 35-40 кубических километров в год.
Как подчеркнул Пилипенко, повышение популяции медуз - это проблема не только для курортного отдыха. Ситуация катастрофически сокращает пищевую базу для рыб, которые также питаются планктоном.Чтобы медуз было меньше, надо, чтобы в море было больше рыбы, потребляющей планктон. Ученый пояснил, что необходимо не зарыбление, а ограничение вылова рыбы.
В связи с этим, подчеркнул ученый, все механизмы решения проблемы - на территории России, где формируется основная масса пресной воды, создающей водный режим Азовского моря.
В свою очередь на территории Украины в Азовское море впадает ограниченное количество рек - они имеют совокупный годовой сток около 4 кубических километров, тогда как совокупный сток пресной воды с территории России составляет 35-40 кубических километров в год.
Как подчеркнул Пилипенко, повышение популяции медуз - это проблема не только для курортного отдыха. Ситуация катастрофически сокращает пищевую базу для рыб, которые также питаются планктоном.Чтобы медуз было меньше, надо, чтобы в море было больше рыбы, потребляющей планктон. Ученый пояснил, что необходимо не зарыбление, а ограничение вылова рыбы.
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