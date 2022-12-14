В Херсонской области случаев совершенного россиянами сексуального насилия зафиксировали больше, чем в других областях

По состоянию на 14 декабря в Херсонской области зафиксировали уже 64 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНСК). Это больше, чем в других оккупированных областях Украины.
Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора.
Выяснением фактов сексуального насилия на освобожденной Херсонщине занимается специальная мобильная группа, которая уже дважды посетила регион – в октябре и декабре. В составе группы прокуроры, полицейские, психологи и эксперты Global Rights Compliance .
Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора.
Выяснением фактов сексуального насилия на освобожденной Херсонщине занимается специальная мобильная группа, которая уже дважды посетила регион – в октябре и декабре. В составе группы прокуроры, полицейские, психологи и эксперты Global Rights Compliance .
Среди наиболее распространенных фактов такого насилия – принудительное обнажение, изнасилование и истязание электротоком гениталий.
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