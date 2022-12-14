В Херсонской области случаев совершенного россиянами сексуального насилия зафиксировали больше, чем в других областях

13:52 14 декабря Киев, Украина

По состоянию на 14 декабря в Херсонской области зафиксировали уже 64 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНСК). Это больше, чем в других оккупированных областях Украины.



Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора.



Выяснением фактов сексуального насилия на освобожденной Херсонщине занимается специальная мобильная группа, которая уже дважды посетила регион – в октябре и декабре. В составе группы прокуроры, полицейские, психологи и эксперты Global Rights Compliance .

“Мы напрямую общаемся с людьми. Рассказываем, что именно относится к СНСК и почему важно такие случаи не умалчивать. Объясняем, какую помощь могут получить, как их персональные данные будут защищены. К сожалению, случаи сексуального насилия во время оккупации не единичны", – объяснил прокурор профильного управления Офиса генпрокурора Александр Клещенко.

Среди наиболее распространенных фактов такого насилия – принудительное обнажение, изнасилование и истязание электротоком гениталий.