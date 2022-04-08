В Херсонской области разбито вражеское артиллерийское подразделение

11:50 07 апреля Киев, Украина

Об успешной ликвидации артиллерийского подразделения российских оккупантов в Херсонской области сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Теперь орки уже не смогут обстреливать наши города и села.

Подразделение готовилось к обстрелам мирных населенных пунктов. Генштаб сообщает, что не всю технику врага удалось уничтожить, так как российские артиллеристы сразу бросились наутек.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты готовят Херсон к сдаче, но это не означает, что город будет освобожден завтра.

Ранее сообщалось, что в Херсоне прошел антироссийский митинг.