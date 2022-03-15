В Херсонской области прошли танковые учения ВСУ

16:35 16 июня Киев, Украина

Вооруженные силы Украины, согласно плану боевой подготовки, провели танковые учения на Херсонщине. Практические занятия - один из главных этапов подготовки воинов-танкистов.

Об этом в Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ

Как сообщил командующий генерал-лейтенант Сергей Наев, мероприятия проходят согласно плану боевой подготовки. Воины-танкисты оттачивают навыки по скоростному вождению боевых машин и преодолению различных препятствий.



Сообщается, что танковые экипажи осуществляют передвижение в колоннах и развертывание в боевые порядки, отрабатывая постановку дымовой завесы, выход на огневой рубеж, а также переход в контратаку.