В Херсоне за несколько часов воздвигли пенопластовую церковь

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) стали инициаторами сооружения в одном из спальных районов Херсона церкви из пенопласта. Только на первый взгляд она кажется хрупкой и ненадежной, со временем ее можно будет укрепить цементной кладкой.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской епархии ПЦУ.
Здание было построено за несколько часов. В строительстве принимали участие и прохожие.
«Если в будущем технология себя оправдает, там где этого потребуют обстоятельства на местах, как вариант, можно будет строить такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения», — говорится в сообщении.
/>Церковь возводят исключительно за счет неравнодушных граждан.
«Если в будущем технология себя оправдает, там где этого потребуют обстоятельства на местах, как вариант, можно будет строить такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения», — говорится в сообщении.
/>Церковь возводят исключительно за счет неравнодушных граждан.
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