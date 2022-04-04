В Херсоне за несколько часов воздвигли пенопластовую церковь

20:31 06 июля Киев, Украина

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) стали инициаторами сооружения в одном из спальных районов Херсона церкви из пенопласта. Только на первый взгляд она кажется хрупкой и ненадежной, со временем ее можно будет укрепить цементной кладкой.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской епархии ПЦУ.

Здание было построено за несколько часов. В строительстве принимали участие и прохожие.



«Если в будущем технология себя оправдает, там где этого потребуют обстоятельства на местах, как вариант, можно будет строить такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения», — говорится в сообщении.



/>Церковь возводят исключительно за счет неравнодушных граждан.