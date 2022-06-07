В Херсоне врачи массово отказываются сотрудничать с оккупантами – КрымSOS

15:07 07 июня Киев, Украина

Херсоне начали увольняться врачи из-за того, что их заставляют сотрудничать с российскими военными и самопровозглашенной "властью".

Во избежание давления со стороны военных рф врачи оформляют отпуска или заявления на увольнение.



Об этом сообщил председатель правления Крым SOS Денис Савченко.





Также стало известно, что местные больницы могут превратить в госпитали для военных – чтобы лечить российских солдат.

“В Херсоне оккупанты пытаются превратить одну из больниц в военный госпиталь для российских солдат. Однако возможен вариант и вывоза оборудования. Представители оккупационных властей фотографируют оборудование в медицинских учреждениях", – рассказывает он.

Отмечается, что неизвестно, какова ситуация с лекарством непосредственно в медицинских учреждениях.



Как известно, в Херсоне и области не работают 90% аптек. Лекарство туда везут из временно оккупированного россией Крыма и продают из багажников авто на местных рынках. Они не сертифицированы и могут быть подделкой.



Также беременные женщины не могут приобрести аптечные товары в роддоме. По данным "Крым SOS", сейчас почти невозможно найти нужные препараты и другие предметы, которые обычно были в свободном доступе и необходимы для родов и сразу после них.



Кроме того, есть информация о существенных проблемах с детским лекарством. Самая острая ситуация с жаропонижающими.



Поэтому в Херсонских аптеках остались очень дорогие узкоспециализированные препараты, витамины, лекарственные травы и чаи, зубные пасты и некоторые косметические изделия. А цены в целом выросли в 3-5 раз на большинство препаратов.