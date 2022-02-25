В Херсоне объявлена тревога - местные жители должны перейти в безопасные места

Система оповещения Херсона призвала местных жителей экстренно переместиться в бомбоубежища. В Херсоне объявили тревогу, в городе звучит тревожная сирена, это значит, что вам следует оставить все дела и как можно быстрее добраться до бомбоубежища.
Если нет такой возможности, оставайтесь дома подальше от окон.
В Херсоне ночью были тяжелые бои за Антоновский мост, он остается под украинским контролем.
Если нет такой возможности, оставайтесь дома подальше от окон.
В Херсоне ночью были тяжелые бои за Антоновский мост, он остается под украинским контролем.
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