В Херсоне объявлена тревога - местные жители должны перейти в безопасные места

08:31 25 Февраль Киев, Украина

Система оповещения Херсона призвала местных жителей экстренно переместиться в бомбоубежища. В Херсоне объявили тревогу, в городе звучит тревожная сирена, это значит, что вам следует оставить все дела и как можно быстрее добраться до бомбоубежища.

Если нет такой возможности, оставайтесь дома подальше от окон.

В Херсоне ночью были тяжелые бои за Антоновский мост, он остается под украинским контролем.