В Херсоне исчез журналист: ранее он сообщал, что его разыскивают оккупанты

В телеграмм-канале херсонского журналиста Константина Рыженко появилось сообщение, сигнализирующее, что журналист потерял доступ к связи.
Об этом сообщается на странице Национального союза журналистов.
Об этом сообщается на странице Национального союза журналистов.
Он подчеркнул, что причины его исчезновения из соцсетей могут быть техническими или его могли задержать силовики РФ. Ранее журналист
сообщал, что его разыскивают оккупанты в Херсоне, поэтому он вынужден постоянно скрываться.
В НСЖУ со ссылкой на источник, близкий к Рыженко, рассказали, что, по информации жены журналиста Александры, по адресам родных Константина в Херсоне одновременно пришли российские военные. Братья журналиста их задержали.
Несколько дней назад Рыженко рассказал Медузи, что его разыскивают российские военные.
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