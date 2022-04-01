В Херсоне исчез журналист: ранее он сообщал, что его разыскивают оккупанты

09:26 01 апреля Киев, Украина





Об этом сообщается на странице Национального союза журналистов. В телеграмм-канале херсонского журналиста Константина Рыженко появилось сообщение, сигнализирующее, что журналист потерял доступ к связи.Об этом сообщается на странице Национального союза журналистов.

«Привет, если вы читаете этот текст, значит что-то случилось. Это отложенное сообщение, дату публикации которого постоянно переношу в день-два. Если оно опубликовалось, это значит, что я не смог вчера отсрочить дату. Сигнал, конечно, неприятный, но не стоит сразу паниковать”, - написал Рыженко в телеграмм-канале 31 марта.

Он подчеркнул, что причины его исчезновения из соцсетей могут быть техническими или его могли задержать силовики РФ. Ранее журналист

сообщал, что его разыскивают оккупанты в Херсоне, поэтому он вынужден постоянно скрываться.

В НСЖУ со ссылкой на источник, близкий к Рыженко, рассказали, что, по информации жены журналиста Александры, по адресам родных Константина в Херсоне одновременно пришли российские военные. Братья журналиста их задержали.



Несколько дней назад Рыженко рассказал Медузи, что его разыскивают российские военные.