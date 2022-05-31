В Херсоне и области исчезла мобильная связь и частично интернет
08:14 31 мая Киев, Украина
В Херсонской
области исчезла связь. Не работают украинские мобильные операторы и частично домашний интернет
. Связь отключили российские военные.
Об этом сообщил глава Херсонской военно-гражданской администрации Геннадий Лагута.
“Орки отключили! Работает только провайдер в Скайнет через Крым!” , – отметил глава ВГА.
Его советник Сергей Хлань рассказал, что это не первая попытка оккупационных властей блокировать украинскую связь и Интернет.
“Связь исчезает уже третьи сутки. Оккупанты постоянно манипулируют, постоянно обвиняют Вооруженные Силы Украины и в том, что пропадает связь и происходят обстрелы. Но это все происходит не так. И если говорить об исчезновении связи, нужно смотреть, что одновременно с этим оккупант внедряет российского оператора с кодом+7 и начинает раздавать мобильные карты” , – рассказал Хлань.
В то же время представитель оккупантов Кирилл Стремоусов в проблемах со связью в области обвинил ВСУ и сообщил, что обратился в рф с просьбой использовать возможности российских телекоммуникаций для возобновления связи в области.
Советник главы Херсонской ВГА Сергей Хлань называл эти заявления лживой пропагандой.
"Это точно не в интересах Вооруженных сил Украины, не в интересах Украины блокировать. Напротив, делается все, чтобы усилить сигнал, усилить интернет, чтобы обеспечить общение наших людей и доступ к объективным новостям. Все обвинения оккупанта это лживая пропаганда. По ситуации в настоящее время пока нет достоверной информации. Но оккупанты сознательно блокирует украинскую связь и интернет”, – прокомментировал Хлань.
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