В Херсоне и области исчезла мобильная связь и частично интернет

08:14 31 мая Киев, Украина





Об этом сообщил глава Херсонской военно-гражданской администрации Геннадий Лагута. Херсонской области исчезла связь. Не работают украинские мобильные операторы и частично домашний интернет . Связь отключили российские военные.Об этом сообщил глава Херсонской военно-гражданской администрации Геннадий Лагута.

“Орки отключили! Работает только провайдер в Скайнет через Крым!” , – отметил глава ВГА.

Его советник Сергей Хлань рассказал, что это не первая попытка оккупационных властей блокировать украинскую связь и Интернет.

“Связь исчезает уже третьи сутки. Оккупанты постоянно манипулируют, постоянно обвиняют Вооруженные Силы Украины и в том, что пропадает связь и происходят обстрелы. Но это все происходит не так. И если говорить об исчезновении связи, нужно смотреть, что одновременно с этим оккупант внедряет российского оператора с кодом+7 и начинает раздавать мобильные карты” , – рассказал Хлань.

В то же время представитель оккупантов Кирилл Стремоусов в проблемах со связью в области обвинил ВСУ и сообщил, что обратился в рф с просьбой использовать возможности российских телекоммуникаций для возобновления связи в области.



Советник главы Херсонской ВГА Сергей Хлань называл эти заявления лживой пропагандой.