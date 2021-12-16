В Харьковской области школы переведены на дистанционное обучение

09:44 18 Март Киев, Украина

Как стало известно, сегодня Комиссия по вопросам техногенно-эпидемиологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Харьковской области приняла решение о переходе всех школ области на дистанционную форму обучения.

С сегодняшнего дня руководителям заведений общего среднего образования рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и университетам.

Ограничения усилили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в области.

Накануне в Харьковской области подтвердили 732 новых случая коронавируса. Регион занимает третье место в Украине по количеству подтвержденных заражений - 92 242.

Напомним, что ранее МОЗ расширил оранжевую зону карантина. В красной зоне, по-прежнему остаются четыре области, а в оранжевой уже находятся 16 областей и столица.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль призвал регионы усиливать карантин. Премьер-министр не исключает, что общенациональный локдаун вводить не придется, но для этого нужно сейчас ограничить социальные контакты.