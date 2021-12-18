В Харькове высадили оливу – ровесницу города

19:31 09 Апрель Киев, Украина

Харькове появилась зеленая «долгожительница». В Фельдман Экопарке высадили дерево оливы, привезенное из Италии, возраст которого 367 лет.



Об этом сообщает пресс-служба экопарка, ссылаясь на его основателя, народного депутата Украины Александра Фельдмана.

"Я давно мечтал привезти в Харьков дерево, которое было бы ровесником города. В этом году ей, как и нашему городу, исполнится 367 лет. Наша олива, по мнению экспертов, 1654 года рождения. Но ее не стоит считать старушкой. Оливковые деревья могут жить до 2 тысяч лет", - отметил Фельдман.

По его словам, одно из старейших оливковых деревьев в мире растет на острове Крит. Дереву около 4 тысяч лет, и оно до сих пор плодоносит. А в знаменитом Гефсиманском саду в Иерусалиме растут восемь древних олив, которых многие христиане считают ровесниками Иисуса Христа.