В Харькове высадили оливу – ровесницу города

В Харькове появилась зеленая «долгожительница». В Фельдман Экопарке высадили дерево оливы, привезенное из Италии, возраст которого 367 лет.
Об этом сообщает пресс-служба экопарка, ссылаясь на его основателя, народного депутата Украины Александра Фельдмана.
По его словам, одно из старейших оливковых деревьев в мире растет на острове Крит. Дереву около 4 тысяч лет, и оно до сих пор плодоносит. А в знаменитом Гефсиманском саду в Иерусалиме растут восемь древних олив, которых многие христиане считают ровесниками Иисуса Христа.
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