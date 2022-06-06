В Харькове выпускники станцевали вальс на фоне разрушенной школы

В Харькове выпускники школы №134 во время празднования выпускного станцевали вальс на развалинах своей школы.
В конце февраля в здание заведения ворвались русские спецназовцы, и, чтобы обезвредить их, там произошел бой. В школе уцелела лишь площадка для игры в баскетбол.
Отметить на выпускной пришла треть учеников класса, ведь остальные школьники находятся вне Харькова.
С начала полномасштабного российского вторжения, по данным Офиса генерального прокурора, в Украине в результате обстрелов повреждено уже 1938 учебных заведений, а 182 из них разрушены полностью. Десятки тысяч украинских учащихся стали переселенцами.
По данным городских властей Харькова, в городе количество разрушенных зданий приближается к двум тысячам, из которых 1671 – это жилые дома. До полутысячи харьковских домов не подлежат реконструкции.
По данным городских властей Харькова, в городе количество разрушенных зданий приближается к двум тысячам, из которых 1671 – это жилые дома. До полутысячи харьковских домов не подлежат реконструкции.
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