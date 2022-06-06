В Харькове выпускники станцевали вальс на фоне разрушенной школы

14:25 06 июня Киев, Украина

В Харькове выпускники школы №134 во время празднования выпускного станцевали вальс на развалинах своей школы.





В конце февраля в здание заведения ворвались русские спецназовцы, и, чтобы обезвредить их, там произошел бой. В школе уцелела лишь площадка для игры в баскетбол.

Отметить на выпускной пришла треть учеников класса, ведь остальные школьники находятся вне Харькова.

“Для меня это ужас, особенно когда я видел, как школу уничтожали. Я наблюдал за этим весь день. Мой дом в 500 метрах от школы. Я услышал, что начали стрелять, и с отцом пошел на второй этаж своего дома. Я ощутил страх, осколок пролетел над моим домом и попал в дом соседей. То, что оккупанты пали здесь – для меня радостная новость. А сегодня выпускной, и я рад, я выпускаюсь из школы”, – рассказал выпускник Глеб Опашнян .

С начала полномасштабного российского вторжения, по данным Офиса генерального прокурора, в Украине в результате обстрелов повреждено уже 1938 учебных заведений, а 182 из них разрушены полностью. Десятки тысяч украинских учащихся стали переселенцами.



По данным городских властей Харькова, в городе количество разрушенных зданий приближается к двум тысячам, из которых 1671 – это жилые дома. До полутысячи харьковских домов не подлежат реконструкции.