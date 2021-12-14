В Харькове вводят более жесткие карантинные меры 

17:53 07 Апрель Киев, Украина

С 10 апреля в Харькове вводят новые карантинные ограничения для заведений общественного питания, магазинов и рынков, при этом они не затронут работу общественного транспорта.

Об этом заявил и.о. мэра города Игорь Терехов, 7 апреля.

"Начиная с субботы мы введем более жесткие меры. Что касается общественного транспорта, метро будет работать, как и работало. Общественный транспорт будет работать, как и работал, поскольку это действительно нужно для перевозки людей", - сказал Терехов.

По его словам, с 10 апреля в Харькове будут действовать следующие дополнительные ограничения:

работа кафе, баров и ресторанов до 20:00;

работа непродовольственных магазинов до 20:00;

на продовольственных рынках будет усилен контроль.

Со следующей недели 5-11 классы харьковских школ переходят на дистанционное обучение, ученики 1-4 классов будут учиться без изменений. При этом детсады также продолжат принимать детей.