В Харькове вводят более жесткие карантинные меры 

С 10 апреля в Харькове вводят новые карантинные ограничения для заведений общественного питания, магазинов и рынков, при этом они не затронут работу общественного транспорта.
Об этом заявил и.о. мэра города Игорь Терехов, 7 апреля.
По его словам, с 10 апреля в Харькове будут действовать следующие дополнительные ограничения:
- работа кафе, баров и ресторанов до 20:00;
- работа непродовольственных магазинов до 20:00;
- на продовольственных рынках будет усилен контроль.
Со следующей недели 5-11 классы харьковских школ переходят на дистанционное обучение, ученики 1-4 классов будут учиться без изменений. При этом детсады также продолжат принимать детей.
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