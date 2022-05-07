18:07 04 мая Киев, Украина

В Харькове уже не осталось ни одного уцелевшего трамвая из-за постоянных обстрелов оккупантов.





Об этом информирует пресс-служба Харьковского горсовета в среду, 4 мая.



Сегодня на улице Веснина начался демонтаж Местные власти также утверждают, что метрополитен не заработает еще длительное время.Об этом информирует пресс-служба Харьковского горсовета в среду, 4 мая.Сегодня на улице Веснина начался демонтаж трамвайной линии. Местные власти подтвердили, что в этом районе трамваев уже не будет, как и во многих других местах.

«Трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушено депо», - говорится в сообщении.



Однако в горсовете заверили, что реконструкция была запланирована давно. Кроме того, после окончания войны жителей Салтовки проще будет возить в центр автобусами, потому что метро не заработает еще длительное время.

«Реконструкция спуска Веснина с расширением проезжей части была запланирована давно, и начало работ стоял в планах на март этого года. Но тут пришел грязный российский солдат, и срок немного сдвинулся. Однако война не является основанием отказываться от планов улучшения транспортной инфраструктуры Харькова», - добавили в горсовете.

Ранее мы писали о том, что в Харькове из-за обстрелов загорелась фабрика, есть жертва.