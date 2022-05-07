В Харькове уже не осталось ни одного уцелевшего трамвая из-за постоянных обстрелов оккупантов.
Местные власти также утверждают, что метрополитен не заработает еще длительное время.
Об этом информирует пресс-служба Харьковского горсовета в среду, 4 мая.
Сегодня на улице Веснина начался демонтаж трамвайной линии. Местные власти подтвердили, что в этом районе трамваев уже не будет, как и во многих других местах.
Об этом информирует пресс-служба Харьковского горсовета в среду, 4 мая.
Сегодня на улице Веснина начался демонтаж трамвайной линии. Местные власти подтвердили, что в этом районе трамваев уже не будет, как и во многих других местах.
Однако в горсовете заверили, что реконструкция была запланирована давно. Кроме того, после окончания войны жителей Салтовки проще будет возить в центр автобусами, потому что метро не заработает еще длительное время.
Ранее мы писали о том, что в Харькове из-за обстрелов загорелась фабрика, есть жертва.
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