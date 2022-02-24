В Харькове установили уличные арт-пианино

В рамках фестиваля Kharkiv Music Fest на десяти локациях Харькова установили арт-пианино, на которых могут играть все желающие.
Об этом рассказала исполнительный директор фестиваля KharkivMusicFest Мария Горбонос.
На улицах города организаторы разместили 10 инструментов. При выборе локации учитывалась его туристическая привлекательность, ежедневный трафик и удаленность от жилых домов. Пианино разместили:
- возле Дворца бракосочетания (улица Сумская, 61);
- в ТРЦ "Французский бульвар" (улица Академика Павлова, 44Б)
- у памятника Шевченко (улица Сумская, 37);
- возле станции метро "Исторический музей";
- у станции метро "Университет";
- возле станции метро "Архитектора Бекетова"
- в сквере на площади Свободы;
- в сквере "Стрелка" на Лопанской набережной;
- в Саржином Яру;
- возле театра юного зрителя (Полтавский шлях, 18).
Все инструменты расписаны по специально разработанным эскизам учащихся харьковских художественных школ и художественных объединений. Пианино настроены и сохранили свою музыкальную функцию, к ним наведывается мастер.
Организаторы напомнили, что сделать из пианино уникальный арт-объект и разместить его в людном месте в свое время решил британский художник Люк Джеррам. В рамках его проекта «Play me, I'm yours" ("Играй, я - твой") почти 2 тысячи пианино были установлены в 60 городах по всему миру.
Харьковский проект Art Piano существует с 2018 года, как и фестиваль Kharkiv Music Fest.
Инструменты установлены на уличных локациях до июля. После этого их осмотрят, настроят и передадут в культурно-образовательные и социальные учреждения.
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