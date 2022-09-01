В Харькове установили первую остановку-укрытие. Как она выглядит

17:59 19 августа Киев, Украина

Харькове установили первое укрытие на остановке общественного транспорта. В укрытии обустроили 12 сидячих мест и экран с камерами

видеонаблюдения.

Для тушения пожаров на остановке установили контейнер, содержащий 100 килограммов песка.

На стенах остановки также создают мурал, который будет содержать архитектурные памятки Харькова, рассказал автор идеи и художник Ярослав Ефремов.

"Мы делаем уникальный мурал на остановке бомбоубежища. Это первый экземпляр в рамках проекта безопасных остановок для жителей Харькова и других городов Украины. Выбрали концепцию с памятниками и элементами архитектуры Харькова, чтобы подчеркнуть ценности самого города", — говорит художник.

Городской голова Харькова Игорь Терехов ранее сообщал, что что безопасные остановки планируется установить в 25 местах Харькова. Они будут расположены рядом с павильонами остановок. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу.