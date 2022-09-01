В Харькове установили первую остановку-укрытие. Как она выглядит

В Харькове установили первое укрытие на остановке общественного транспорта. В укрытии обустроили 12 сидячих мест и экран с камерами
видеонаблюдения.
Для тушения пожаров на остановке установили контейнер, содержащий 100 килограммов песка.
На стенах остановки также создают мурал, который будет содержать архитектурные памятки Харькова, рассказал автор идеи и художник Ярослав Ефремов.
Городской голова Харькова Игорь Терехов ранее сообщал, что что безопасные остановки планируется установить в 25 местах Харькова. Они будут расположены рядом с павильонами остановок. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу.
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