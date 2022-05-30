В Харькове создали новое подразделение ССО «‎Азов»‎

10:45 30 мая Киев, Украина

Харькове создано еще одно боевое подразделение Сил Специальных Операций (ССО) "Азов" , его бойцы будут защищать Харьковщину от оккупантов. Командиром назначен Анатолий Сидоренко.

Об этом стало известно из сообщения, которое опубликовал представитель движения "Кракен" Константин Немичев.

По его словам, 29 мая в областном центре было сформировано подразделение ССО "Азов" Харьков — данное боевое подразделение будет действовать в Харьковской области и освобождать украинскую землю от российских захватчиков. Командующим подразделения назначили

Анатолия Сидоренко.

А вот в ССО "Азов" позже заявили, что бойцы этого подразделения уже начали выполнять боевые задания на Харьковщине.

Напомним, что Изюмский район Харьковской области является одним из наиболее горячих направлений, который российские оккупанты использовали для наступления в район зоны Операции объединенных сил. На сегодняшний день их задумка не увенчалась успехом, украинские воины сдерживают натиск захватчиков и активно контратакуют.