В Харькове собрали средства на ремонт центра для «детей солнца»

В Харькове прошел благотворительный марафон, приуроченный к Международному дню людей с синдромом Дауна.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
По словам организатора мероприятия, президента Харьковской благотворительной организации родителей детей с синдромом Дауна Ирины Шевченко, такой марафон проводится в пятый раз.
По ее словам, центр будет расположен по улице 23 Августа (ред. - возле метро «Улица 23 Августа»): «В нем, в частности, планируется проводить различные мастер-классы для детей и учебные встречи с родителями. Во всех победах «солнечных детей» - большой вклад их родителей. Это безусловная любовь, которую мы даем своим детям, и она помогает им развиваться».
За 12 лет работы благотворительная организация объединила более 200 семей. Ее представители сотрудничают с Департаментом социальной политики и принимают участие в городском конкурсе социальных инициатив, благодаря чему ранее был реализован проект по обучению детей навыкам профессии кулинара, а в этом году их научат рисованию в художественной студии.
Международный день людей с синдромом Дауна начали отмечать в 2006 году по предложению греческого генетика Стилианоса Антонаракиса из Женевского университета. Двадцать первый день третьего месяца был выбран неслучайно, поскольку синдром Дауна связан с тремя копиями (а не двумя) 21-й хромосомы.
По статистике ООН, каждый 1000-й ребенок на планете рождается с синдромом Дауна. Таких людей часто называют солнечными, потому что они любвеобильные, открытые, улыбчивые и отзывчивые.
Также в этот день проходит международный флешмоб "Lots of Socks". Чтобы привлечь внимание к этой дате, люди надевают разные носки. Смысл в том, чтобы почувствовать, что значит жить под пристальным взглядом окружающих.
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