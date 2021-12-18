В Харькове собрали средства на ремонт центра для «детей солнца»

16:53 22 Март Киев, Украина

Харькове прошел благотворительный марафон , приуроченный к Международному дню людей с синдромом Дауна.



Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

«В рамках марафона прошел концерт, на котором выступили приглашенные артисты и «солнечные дети». Также проведен аукцион. Все желающие могли приобрести картины украинских художников или передать деньги Харьковской благотворительной организации, которая объединит родителей детей с хромосомными особенностями и врачей-генетиков», - говорится в сообщении.

По словам организатора мероприятия, президента Харьковской благотворительной организации родителей детей с синдромом Дауна Ирины Шевченко, такой марафон проводится в пятый раз.

«Цель мероприятия этого года - поддержать семьи с «солнечными детьми» и собрать деньги на ремонт центра, где они смогут развиваться и социализироваться. В прошлом году городские власти выделили для центра помещение в долгосрочную аренду, но оно требовало ремонта. Силами родителей там многое сделали, но сейчас нужна помощь специалистов и деньги на материалы. Необходимо оборудовать помещение, отремонтировать фасад и установить пандус, поэтому деньги, собранные сегодня, пойдут исключительно на создание нашего уютного дома», - объяснила Шевченко.

По ее словам, центр будет расположен по улице 23 Августа (ред. - возле метро «Улица 23 Августа»): «В нем, в частности, планируется проводить различные мастер-классы для детей и учебные встречи с родителями. Во всех победах «солнечных детей» - большой вклад их родителей. Это безусловная любовь, которую мы даем своим детям, и она помогает им развиваться».

За 12 лет работы благотворительная организация объединила более 200 семей. Ее представители сотрудничают с Департаментом социальной политики и принимают участие в городском конкурсе социальных инициатив, благодаря чему ранее был реализован проект по обучению детей навыкам профессии кулинара, а в этом году их научат рисованию в художественной студии.

Международный день людей с синдромом Дауна начали отмечать в 2006 году по предложению греческого генетика Стилианоса Антонаракиса из Женевского университета. Двадцать первый день третьего месяца был выбран неслучайно, поскольку синдром Дауна связан с тремя копиями (а не двумя) 21-й хромосомы.



По статистике ООН, каждый 1000-й ребенок на планете рождается с синдромом Дауна. Таких людей часто называют солнечными, потому что они любвеобильные, открытые, улыбчивые и отзывчивые.



Также в этот день проходит международный флешмоб "Lots of Socks". Чтобы привлечь внимание к этой дате, люди надевают разные носки. Смысл в том, чтобы почувствовать, что значит жить под пристальным взглядом окружающих.