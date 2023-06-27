В Харькове сняли с должности чиновника за плохое состояние укрытий

В Харькове произошли кадровые изменения в городском совете из-за негативной ситуации с состоянием укрытий. Ответственный чиновник был уволен, а другому вынесли предупреждение.
Об этом информировала пресс-служба мэрии по итогам селекторного совещания о готовности защитных сооружений.
Глава Харькова, Игорь Терехов, поделился информацией о доступе к укрытиям в городе, а также о том, что начальник управления гражданской защиты департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты, Александр Пушкарев, был уволен с должности из-за неудовлетворительного состояния хранилищ.
Также директору департамента, Валентину Топчию, был выдан выговор, как мера дисциплинарного воздействия.
Мэр отметил, что такие действия помогут восстановить порядок и стабильность. Из трех типов укрытий в Харькове наиболее критическое положение обнаружено в противорадиационных сооружениях.
Однако, укрытия двойного назначения и простейшие убежища почти полностью обеспечены всем необходимым, добавил он, процитировав официальное заявление горсовета.
Об этом информировала пресс-служба мэрии по итогам селекторного совещания о готовности защитных сооружений.
Глава Харькова, Игорь Терехов, поделился информацией о доступе к укрытиям в городе, а также о том, что начальник управления гражданской защиты департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты, Александр Пушкарев, был уволен с должности из-за неудовлетворительного состояния хранилищ.
Также директору департамента, Валентину Топчию, был выдан выговор, как мера дисциплинарного воздействия.
Мэр отметил, что такие действия помогут восстановить порядок и стабильность. Из трех типов укрытий в Харькове наиболее критическое положение обнаружено в противорадиационных сооружениях.
Однако, укрытия двойного назначения и простейшие убежища почти полностью обеспечены всем необходимым, добавил он, процитировав официальное заявление горсовета.
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