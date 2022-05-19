В Харькове появилась спецпарковка "для оленей"

На самом проблемном участке дороги возле Сумского рынка, где каждый день находится "деятель", который паркует свой автомобиль в неположенном месте, тем самым блокируя движение трамваям, установлен знак «парковка для оленей».
Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь местного горсовета Игорь Терехов.
По его словам, практически каждый день кто-то бросает на указанном месте свой автомобиль, чем загораживает проезд трамваям.
Терехов выразил надежду, что предпринятые меры смогут хоть как-то решить проблему парковки, однако, судя по фото из соцсетей, перспектива стать «оленем» смущает далеко не всех харьковских водителей.
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