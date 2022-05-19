В Харькове появилась спецпарковка "для оленей"

06:56 17 декабря Киев, Украина

На самом проблемном участке дороги возле Сумского рынка, где каждый день находится "деятель", который паркует свой автомобиль в неположенном месте, тем самым блокируя движение трамваям, установлен знак «парковка для оленей».
 
Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь местного горсовета Игорь Терехов.

По его словам, практически каждый день кто-то бросает на указанном месте свой автомобиль, чем загораживает проезд трамваям.
«На самом, наверное, проблемном повороте трамвая мы установили знак, не предусмотренный никакими правилами дорожного движения — «Парковка для оленей». А как только позволит погода — на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей мы еще и трафаретом нарисуем, где именно наши доморощенные «лоси» должны парковаться», — написал он.
Терехов выразил надежду, что предпринятые меры смогут хоть как-то решить проблему парковки, однако, судя по фото из соцсетей, перспектива стать «оленем» смущает далеко не всех харьковских водителей.