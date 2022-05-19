В Харькове появилась спецпарковка "для оленей"

06:56 17 декабря Киев, Украина

На самом проблемном участке дороги возле Сумского рынка, где каждый день находится "деятель", который паркует свой автомобиль в неположенном месте, тем самым блокируя движение трамваям, установлен знак «парковка для оленей».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь местного горсовета Игорь Терехов.



По его словам, практически каждый день кто-то бросает на указанном месте свой автомобиль, чем загораживает проезд трамваям.

«На самом, наверное, проблемном повороте трамвая мы установили знак, не предусмотренный никакими правилами дорожного движения — «Парковка для оленей». А как только позволит погода — на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей мы еще и трафаретом нарисуем, где именно наши доморощенные «лоси» должны парковаться», — написал он.