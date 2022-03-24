В Харькове от российских обстрелов в квартире вынуждена скрываться 87-летняя блокадница Ленинграда

11:14 24 марта Киев, Украина





Об этом сообщает российская служба BBC.



Харькове , который беспощадно бомбят российские оккупанты, от обстрелов скрывается Маргарита Морозова – женщина, которая с 1941 по 1944 пережила блокаду в Ленинграде (ныне российский город Санкт-Петербург).Об этом сообщает российская служба BBC.

87-летняя Маргарита Морозова уже 60 лет проживает в Харькове. Когда переезжала сюда с семьей, то вспоминает, что в городе было очень хорошо. Всю жизнь она работала библиотекарем, а ее муж – военным врачом.

Вот здесь к стене прижмемся и стоим все.

«Мы никогда и не могли подумать, что в старости может начаться война. Это в страшном сне нельзя было представить, чтобы бойня повторилась. В детстве я пряталась от бомбежек в коридоре, пряталась в старых домах. И сейчас тоже. Когда начинают бомбить Харьков, когда эта тревога начинается, мы идем в коридор. Защитит ли он или не защитит – непонятно? – говорит Морозова.

После начала полномасштабного российского вторжения пенсионерка сразу начала заниматься вопросом продовольствия, вспоминая свое детство. В Ленинграде за 872 дня блокады умерли, по разным подсчетам, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, большинство из которых от голода.

“Сначала испугались, что нет запасов. Я ведь вспомнила, какая голодовка была в Ленинграде. Как это было ужасно. Как мама моя говорила: "Самое страшное, когда смотришь в голодные глаза ребенка и не можешь его накормить", - вспоминает Морозова.

Сейчас женщина снова запасается хлебом: