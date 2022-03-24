В Харькове от российских обстрелов в квартире вынуждена скрываться 87-летняя блокадница Ленинграда

В Харькове, который беспощадно бомбят российские оккупанты, от обстрелов скрывается Маргарита Морозова – женщина, которая с 1941 по 1944 пережила блокаду в Ленинграде (ныне российский город Санкт-Петербург).
Об этом сообщает российская служба BBC.
Об этом сообщает российская служба BBC.
87-летняя Маргарита Морозова уже 60 лет проживает в Харькове. Когда переезжала сюда с семьей, то вспоминает, что в городе было очень хорошо. Всю жизнь она работала библиотекарем, а ее муж – военным врачом.
Вот здесь к стене прижмемся и стоим все.
После начала полномасштабного российского вторжения пенсионерка сразу начала заниматься вопросом продовольствия, вспоминая свое детство. В Ленинграде за 872 дня блокады умерли, по разным подсчетам, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, большинство из которых от голода.
Сейчас женщина снова запасается хлебом:
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