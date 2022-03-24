В Харькове от российских обстрелов в квартире вынуждена скрываться 87-летняя блокадница Ленинграда

11:14 24 марта Киев, Украина

В Харькове, который беспощадно бомбят российские оккупанты, от обстрелов скрывается Маргарита Морозова – женщина, которая с 1941 по 1944 пережила блокаду в Ленинграде (ныне российский город Санкт-Петербург).

Об этом сообщает российская служба BBC.

87-летняя Маргарита Морозова уже 60 лет проживает в Харькове. Когда переезжала сюда с семьей, то вспоминает, что в городе было очень хорошо. Всю жизнь она работала библиотекарем, а ее муж – военным врачом.
Вот здесь к стене прижмемся и стоим все.
«Мы никогда и не могли подумать, что в старости может начаться война. Это в страшном сне нельзя было представить, чтобы бойня повторилась. В детстве я пряталась от бомбежек в коридоре, пряталась в старых домах. И сейчас тоже. Когда начинают бомбить Харьков, когда эта тревога начинается, мы идем в коридор. Защитит ли он или не защитит – непонятно? – говорит Морозова.
Удостоверение Маргариты Морозовой к знаку Жителя блокадного Ленинграда
После начала полномасштабного российского вторжения пенсионерка сразу начала заниматься вопросом продовольствия, вспоминая свое детство. В Ленинграде за 872 дня блокады умерли, по разным подсчетам, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, большинство из которых от голода.
“Сначала испугались, что нет запасов. Я ведь вспомнила, какая голодовка была в Ленинграде. Как это было ужасно. Как мама моя говорила: "Самое страшное, когда смотришь в голодные глаза ребенка и не можешь его накормить", - вспоминает Морозова.
Сейчас женщина снова запасается хлебом:
“Это (показывает она три куска хлеба. – Ред.) белый вкусный хлеб, а не тот, что был в Ленинграде. Выдавали по 125 граммов и он был чёрный, как глина. Его есть было невозможно, а мы ели как конфету”.