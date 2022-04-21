В Харькове начали масштабную рекламную кампанию «Семья важнее»

10:31 22 июля Киев, Украина

Для того, чтобы повысить ценность института семьи, в Харькове запустили онлайн-проект «Семья важнее», в рамках которого был создан интернет портал с полезной информацией.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета со ссылкой на департамент по делам семьи, молодежи и спорта.

«В нынешних реалиях харьковчане все больше проводят время онлайн и под влиянием социальных сетей строят свое поведение и характер офлайн - у себя в семьях. Понимая это, профильное управление департамента начало масштабную рекламную кампанию «Семья важнее» на платформах социальных сетей «Facebook», «Telegram», «Instagram» и в поисковой системе «Google». Чтобы бороться с нисходящими трендами и повысить ценность института семьи, на платформах размещается информация и сообщения, в которых подчеркивается важность каждой семьи», - говорится в сообщении.

По словам организаторов, из семьи, как важнейшей ценности, начинается все: «Семья - это место, где рождается жизнь... Гармония в семье, в отношениях с любимыми требует приложения определенных ежедневных усилий. Только мы сами можем воплотить свои мечты в реальность, ведь семья - это самое большое счастье, которое человек может создать сам».

«Мы хотим, чтобы наш Харьков был городом счастливых семей. Городом, в котором хочется прожить всю жизнь», - подчеркивают организаторы проекта.

Что касается статей онлайн, то они, как стало известно, будут иметь полезную информацию о семейных циклах, трудностях семейной жизни и как их преодолевать, а также психологические тесты для семейных пар, которые помогут узнать и понять друг друга.