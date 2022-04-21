В Харькове начали масштабную рекламную кампанию «Семья важнее»

Для того, чтобы повысить ценность института семьи, в Харькове запустили онлайн-проект «Семья важнее», в рамках которого был создан интернет портал с полезной информацией.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета со ссылкой на департамент по делам семьи, молодежи и спорта.
По словам организаторов, из семьи, как важнейшей ценности, начинается все: «Семья - это место, где рождается жизнь... Гармония в семье, в отношениях с любимыми требует приложения определенных ежедневных усилий. Только мы сами можем воплотить свои мечты в реальность, ведь семья - это самое большое счастье, которое человек может создать сам».
Что касается статей онлайн, то они, как стало известно, будут иметь полезную информацию о семейных циклах, трудностях семейной жизни и как их преодолевать, а также психологические тесты для семейных пар, которые помогут узнать и понять друг друга.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте проекта «Семья важнее».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии