В "Гвардию наступления" заявки подали уже 600 украинок

14:36 09 февраля Киев, Украина





Об этом рассказали в правительстве. В настоящее время к формированию новых штурмовых бригад в рамках проекта "Гвардия наступления" изъявили желание приобщиться тысячи людей, среди которых не менее шести сотен женщин.Об этом рассказали в правительстве.

"Гвардия наступления" - рекрутинговый проект МВД , идея которого, как рассказывали в министерстве, принадлежала погибшему главе ведомства Денису Монастырскому .

Сложившиеся бригады будут заниматься исключительно деоккупацией территорий во время контрнаступлений. По замыслу авторов идеи, бригады ВСУ должны пробивать фронт и максимально быстро продвигаться вперед, а работать в освобожденных населенных пунктах именно бригады из “Гвардии наступления”.

“У нас сегодня большое количество патриотически настроенных людей, которые с оружием в руках готовы защищать страну. Средний возраст кандидатов – 33 года, самому старшему – 69 лет”, – рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Через сайт заявки подали 10,5 тысяч человек, через ЦНАП – 6,5 тысяч, по телефону горячей линии проконсультировали еще 3,5 тысяч.



Что касается шести сотен женщин, подавших заявки, то министр говорит, что они "смогут работать и в медицинских, и в логистических подразделениях, и разведывательных бригадах".



Подать заявку можно онлайн, заполнив анкету на сайте. Уже за час, как обещают в МВД, перезвонит оператор и проконсультирует, в какой из более 140 рекрутинговых пунктов нужно подойти.



Кандидат должен пройти военно-врачебную комиссию, сдать психологический и физический тест, а после успешного прохождения его зачисляют в избранную бригаду. Для бойцов этих бригад сохраняют льготы для военнослужащих и полицейских.