В Гугл переводчике может появиться крымскотатарский язык 

18:09 09 декабря Киев, Украина

Мининтеграции Украины обратилось к компании Google с просьбой, добавить в сервис Google Translate крымскотатарский язык.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в среду, 9 декабря.



К процессу наработки максимального массива текстов на крымскотатарском готово подключиться крымскотатарское общество.

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к корпорации Google LLC с просьбой включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate", - говорится в сообщении.

В письме Минреинтерации за подписью вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в адрес корпорации и ее официального офиса в Украине говорится о том, что крымскотатарский язык (Qırımtatar tili, лат. Crimean Tatar language) является языком одного из коренных народов Украины и неотъемлемым элементом ее идентичности и этнокультурной целостности.

"Убеждены, что интеграция крымскотатарского языка в сервис Google Translate будет способствовать увеличению количества носителей крымскотатарского языка, обеспечит благоприятные условия для расширения сфер применения языка, в частности, путем его популяризации за пределами этнической группы, будет стимулировать изучение крымскотатарского языка представителями других этносов, в конечном итоге станет большим вкладом в культурное наследие коренного крымскотатарского народа и Украины в целом", - сообщил Резников.

В Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тысяч граждан, а во всем мире - около 6 миллионов, учитывая крымскотатарские диаспоры Турции, Узбекистана, Румынии и Болгарии, а также в небольших общинах США и Канады.