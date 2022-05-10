В Гугл переводчике может появиться крымскотатарский язык 

Мининтеграции Украины обратилось к компании Google с просьбой, добавить в сервис Google Translate крымскотатарский язык.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в среду, 9 декабря.
К процессу наработки максимального массива текстов на крымскотатарском готово подключиться крымскотатарское общество.
В письме Минреинтерации за подписью вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в адрес корпорации и ее официального офиса в Украине говорится о том, что крымскотатарский язык (Qırımtatar tili, лат. Crimean Tatar language) является языком одного из коренных народов Украины и неотъемлемым элементом ее идентичности и этнокультурной целостности.
В Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тысяч граждан, а во всем мире - около 6 миллионов, учитывая крымскотатарские диаспоры Турции, Узбекистана, Румынии и Болгарии, а также в небольших общинах США и Канады.
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