В ГСЧС рассказали о помощи Турции

16:52 08 февраля Киев, Украина

Украина направила в Турцию наиболее подготовленных специалистов, умеющих работать во время землетрясений и техногенных завалов, чтобы оказать помощь в поисках уцелевших граждан после масштабного землетрясения 6 февраля.





Учитывая особенности и характер разрушений, основная задача украинских спасателей — искать и спасать уцелевших граждан под завалами и оказывать им медицинскую помощь. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины генерал-майор службы гражданской защиты Владимир Демчук.Учитывая особенности и характер разрушений, основная задача украинских спасателей — искать и спасать уцелевших граждан под завалами и оказывать им медицинскую помощь.

“Первая задача – спасение. Это первоочередное зачем сформировали отряд. Оборудование, сформированное в составе отряда, в том числе 10 собак, все было направлено для того, чтобы осуществлять эффективно поиск и спасение людей под завалами”, — сказал Демчук.

По его словам, команда, которая была сформирована ГСЧС, предварительно мобилизована на 10 суток. Но, учитывая оперативную обстановку, которая будет на территории Турции, будут отдельно решать, сколько там будет команда, пояснил Демчук. Он добавил, что на государственном уровне ГСЧС координирует свою деятельность с дипломатическими учреждениями Турции, а также посольством Украины в Турции. Есть взаимодействие с агентством Турецкой Республики, отвечающим за ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

“У нас есть координаторы с их стороны, у нас есть лица, которые уже определены по взаимодействию с нашим подразделением. Процесс проходит в круглосуточном режиме в постоянной коммуникации”, — сказал Демчук.

Мониторинг украинских граждан в Турции осуществляется Министерством иностранных дел Украины, сказал Демчук.

“Мы с ними в постоянной коммуникации. В настоящее время, по информации МИД, поступило 65 обращений по поводу отсутствия наших граждан или невыхода на связь. По результатам мероприятий, принятых нашими дипломатами, с 38 лицами уже установлена связь и местонахождение. В настоящее время есть информация о 27 лицах, с которыми еще не установлена связь. Все вопросы находятся на контроле в МИДе, с которым мы осуществляем обмен информацией. Информация о двух погибших не была подтверждена”, - сказал Демчук.

Он пояснил, что на войне украинские спасатели приобрели неоценимый опыт.

“Наверное, на сегодняшний день самый большой в мире. И это отмечают наши международные партнеры. Отбывшая команда имеет практический опыт в поиске людей под завалами. Эти люди неоднократно участвовали на территории Украины во время войны в поисках и спасении людей в разных уголках нашей страны. Этот опыт позволит эффективно работать на территории Турции", — сказал чрезвычайник.

Он добавил, что, когда формировался отряд помощи Турции, учитывался фактор готовности проводить работы и на территории Украины.

“Все моменты учтены. Хочу заверить, что способность ГСЧС ни в коем случае не ухудшилась. Служба готова выполнять задачи по назначению на территории нашего государства. Отбывший отряд он не повлиял на снижение готовности ГСЧС”, — сказал Демчук.

Что говорят в ГСЧС о масштабах землетрясения в Турции и Сирии

“Такого масштаба землетрясения не происходят каждый день. Это факт. Они происходят очень редко. Если по шкале Рихтера, то такой силы землетрясение считается очень сильным. На территории Турции фиксировались толчки до 8 баллов. Это была чрезвычайно сложная ситуация и чрезвычайно масштабное землетрясение", – объяснил Демчук.

Как сообщил представитель ГСЧС, сейчас более 60 тысяч человек принимают участие в ликвидации последствий землетрясения.