В Грузии стартовали учения Agile Spirit с участием украинских ВМС

13:12 26 июля Киев, Украина

Международные учения Agile Spirit проходят в Грузии уже 10 раз. Они начались сегодня и продлятся до 6 августа, в учениях задействовано 5 локаций, 2 500 военнослужащих и 15 стран.

Об этом сообщило накануне Минобороны Грузии.



Участие в учениях примут свыше 2500 военнослужащих из 15 стран: Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.



Указано, что целью учений является повышение оперативной совместимости между подразделениями НАТО и стран-партнеров, улучшение и усиление оперативных возможностей в планировании и выполнении операций в многонациональной среде, развитие многонациональной готовности и сотрудничества в области безопасности.



На прошлой неделе для участия в учениях в грузинский порт Поти прибыли десантный корабль Юрий Олефиренко и патрульный катер Славянск ВМС Украины.



Учения Agile Spirit в Грузии проходят в десятый раз. В этом году театр действий будет расширен до пяти локаций. В частности, впервые будет проведена комбинированная воздушно-десантная операция с участием военных из Грузии, США, Великобритании, Польши и Великобритании.