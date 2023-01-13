В Грузии семьи беженцев из Украины смогут получить дополнительные выплаты

Семьям с детьми, переехавшим в Грузию из Украины после начала боевых действий, будут выплачивать дополнительно по 470 лари (около 172 долларов) на каждого ребенка, пишет издание "Кавказский узел".
Власти Грузии объявили о решении выделить при поддержке Детского фонда ООН финансовую помощь семьям детей из Украины. В частности, по 470 лари на ребенка получат семьи, приехавшие из Украины в Грузию после 1 февраля 2022 года.
Для получения помощи родители или другие законные представители ребенка должны обратиться в отделения Агентства социального обслуживания по месту жительства до 1 марта. С собой нужно иметь паспорт, а также паспорт или свидетельство о рождении ребенка.
25 октября 2022 года министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил, что программа помощи украинским беженцам продлена на полгода.
Программа поддержки беженцев из Украины, которую с 15 июля 2022 года реализует Агентство по делам переселенцев, предусматривает социальную помощь, а также ежемесячные выплаты в 300 лари (около 110 долларов), частично покрывающие арендную плату за жилье. По состоянию на 25 октября 2022 пособие с арендной платой в 300 лари ежемесячно получали 500 семей, также более 1050 человек получали ежемесячную социальную помощь.
Власти Грузии объявили о решении выделить при поддержке Детского фонда ООН финансовую помощь семьям детей из Украины. В частности, по 470 лари на ребенка получат семьи, приехавшие из Украины в Грузию после 1 февраля 2022 года.
Для получения помощи родители или другие законные представители ребенка должны обратиться в отделения Агентства социального обслуживания по месту жительства до 1 марта. С собой нужно иметь паспорт, а также паспорт или свидетельство о рождении ребенка.
25 октября 2022 года министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил, что программа помощи украинским беженцам продлена на полгода.
Программа поддержки беженцев из Украины, которую с 15 июля 2022 года реализует Агентство по делам переселенцев, предусматривает социальную помощь, а также ежемесячные выплаты в 300 лари (около 110 долларов), частично покрывающие арендную плату за жилье. По состоянию на 25 октября 2022 пособие с арендной платой в 300 лари ежемесячно получали 500 семей, также более 1050 человек получали ежемесячную социальную помощь.
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