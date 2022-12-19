В ГПСУ предупредили об очередях на границе с Польшей

12:14 19 декабря Киев, Украина





Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Отмечается, что на 11 утра 19 декабря пункты пропуска на западной границе Украины работают в штатном режиме. В преддверии новогодних праздников пассажиро-транспортный поток на украинско-польской границе увеличился на 10-12%. Из-за ухудшения погоды и отключения электроэнергии возможна нестабильная работа электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Отмечается, что на 11 утра 19 декабря пункты пропуска на западной границе Украины работают в штатном режиме.

"Пограничники прилагают усилия по скорейшему оформлению пассажиров и транспортных средств, особенно с учетом низких температур. Отметим, что традиционно с приближением Рождественских и Новогодних праздников, а также в выходные, на украинско-польской границе отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. В течение выходных интенсивность движения выросло на 10-12%", — говорится в сообщении.

Сегодня утром только в пунктах пропуска "Угринов" и "Краковец" наблюдаются очереди около 30-40 легковых автомобилей в направлении выезда в Польшу, перед "Устилугом" еще около 60. В пункте пропуска "Шегини" 50 легковушек ожидают в очереди въезда в Украине. Также есть очереди по несколько сотен грузовиков, в обоих направлениях, в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".



В пресс-службе также отметили, что из-за погодных условий на узких отрезках дороги, где стоят тяжеловозы, возможен усложненный проезд и движение транспорта по встречным полосам.



В то же время, на границах в Закарпатье и Черновицкой области накопления пассажирского транспорта нет. Пограничники призвали граждан учесть эту информацию при планировании заграничных поездок.



Также ГПСУ рекомендует учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска из-за отключения электроэнергии.