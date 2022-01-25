В Государственной инспекции архитектуры и градостроительства отчитались о результатах работы

За 4 месяца работы Государственная инспекция архитектуры и градостроительства провела колоссальную работу, обработав тысячи документов по развитию общин. В настоящее время выдано 500 сертификатов о начале эксплуатации объектов и более 1500 разрешений к строительству.
В Министерстве развития общин и территорий рассказали о результатах работы ГИАГ. В частности, Алексей Чернышев отчитался за пройденный период.
По его словам, кроме положительных показателей, имеются также и нарушения. Отдельно отмечается количество отказов в разрешении на строительство объектов, достигшее 600, и еще 700 отказали в сертификации на эксплуатацию.
Чернышев подчеркнул, что благодаря цифровизации административных услуг все процессы проходят прозрачно, а решения ГИАГ – оперативно. «Существенно сокращено время ожидания ответа на заявку участников строительного рынка, а также время на проверку объекта перед его сдачей в эксплуатацию. Почти 100% заявок инспекторы прорабатывают в течение суток», — поделился министр.
Он добавил, что в дальнейшем подобные процедуры проверок продолжатся, чтобы все было автоматизировано, без личного присутствия сотрудника инспекции. При этом, он считает, что отсутствие человеческого фактора крайне важно для борьбы с коррупцией, подразумевая конкретно реформы, связанные с градостроительством.
Чиновник акцентирует внимание на то, что благодаря новой системе ГИАГ смогла обеспечить план на 2022 год и спрогнозировать его результаты, не прибегая к безосновательным визитам на объекты с целью проверок.
В Министерстве развития общин и территорий рассказали о результатах работы ГИАГ. В частности, Алексей Чернышев отчитался за пройденный период.
По его словам, кроме положительных показателей, имеются также и нарушения. Отдельно отмечается количество отказов в разрешении на строительство объектов, достигшее 600, и еще 700 отказали в сертификации на эксплуатацию.
Чернышев подчеркнул, что благодаря цифровизации административных услуг все процессы проходят прозрачно, а решения ГИАГ – оперативно. «Существенно сокращено время ожидания ответа на заявку участников строительного рынка, а также время на проверку объекта перед его сдачей в эксплуатацию. Почти 100% заявок инспекторы прорабатывают в течение суток», — поделился министр.
Он добавил, что в дальнейшем подобные процедуры проверок продолжатся, чтобы все было автоматизировано, без личного присутствия сотрудника инспекции. При этом, он считает, что отсутствие человеческого фактора крайне важно для борьбы с коррупцией, подразумевая конкретно реформы, связанные с градостроительством.
Чиновник акцентирует внимание на то, что благодаря новой системе ГИАГ смогла обеспечить план на 2022 год и спрогнозировать его результаты, не прибегая к безосновательным визитам на объекты с целью проверок.
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