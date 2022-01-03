В Госстате рассказали, в какой сфере самые высокие зарплаты

08:45 03 Январь Киев, Украина

Согласно данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата за ноябрь 2021 выше в 2,4 раза (на 19,2%) минимальной этого же месяца в позапрошлом году, и составила 14, 282 гривны.



Более того, эти данные указывают на то, что ноябрьский средний оклад выше на 1,7% октябрьского.



Известно, что украинцы из сферы информации и коммуникаций в среднем получили за ноябрь 27 141 гривну, что превышает на 28,8% показатели аналогичного периода в 2020 году.



Второе место по высоким Известно, что украинцы из сферы информации и коммуникаций в среднем получили за ноябрь 27 141 гривну, что превышает на 28,8% показатели аналогичного периода в 2020 году.Второе место по высоким зарплатам в Украине принадлежит работникам финансовой и страховой деятельности, и составляет 23 419 гривен, или на 17,7% выше показателя 2020 года.

И третью позицию занимает область государственного управления и обороны — 19 917 гривен, что выше на 15%, чем в позапрошлом году.



Самые низкие зарплаты за ноябрь 2021 получили сотрудники, занимающиеся временным размещением и организацией питания, — 8 824 гривны. Однако и этот показатель выше предыдущего практически на 40% (39,4%).

За ними следуют оклады, полученные от сделок с недвижимым имуществом — 11 281 гривен, что выше на 21,8%, а также из индустрии административного и вспомогательного обслуживания, — 11 444 гривен или на 13,05% выше ноября 2020.