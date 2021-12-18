В Госстате рассказали о долгах украинцев за коммунальные услуги

20:11 12 Март Киев, Украина

В текущем году выросли и начисления за коммунальные услуги и долги украинцев за эти услуги.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.



Согласно их данным, в январе начисления за коммуналку составили 30,8 млрд грн, что на 10% больше, чем в декабре.



Население за месяц уплатило 23,9 млрд грн (77,7% начисленных за этот период сумм).



По состоянию на 31 января задолженность населения за поставку и распределение газа составила 34,4 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии - 7,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,9 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,3 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.



Отметим, в декабре задолженность за коммуналку выросла на 7,5 миллиардов, а в ноябре - на 10 млрд. Перед отопительным сезоном задолженность составляла 54,3 млрд грн.